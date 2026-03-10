Demain Nous Appartient spoiler : l’arrestation de Brice, il avoue tout ! (vidéo épisode du 13 mars)

Par /

Demain nous appartient spoiler – C’est la chute de Brice Mussard qui vous attend enfin dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, grâce à l’acharnement d’Aurore et son équipe après que Martin ait été retiré de l’enquête, Brice est arrêté.


Capture TF1


Et face aux preuves accablantes, il n’a plus d’autre choix que de passer aux aveux ! Brice assure qu’il ne voulait pas tuer sa femme mais Nadia l’a « poussé à bout ». Il explique que sa femme venait de lui annoncer son intention de divorcer et de porter plainte contre lui pour violences conjugales…

Brice est alors devenu incontrôlable et il a tué Nadia. Martin et Aurore écoutent ses aveux en présence de Lou, son avocate. Ils sont atterrés par ses explications.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Waren bouleversé face à Marco (vidéo épisode du 12 mars)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2160 du 13 mars 2026 : Brice Mussard avoue tout

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

