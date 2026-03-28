Demain Nous Appartient spoilers : un mort, coup de théâtre au mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 30 mars au 3 avril 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 30 mars au 3 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la révélation de la vérité sur Prune Castel. La police découvre Romain inconscient après qu’elle l’ait poussé par dessus la rambarde. Par chance, il est sain et sauf à l’hôpital ! Plus tard, il retrouve Noor et ils s’avouent ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre.

Le mariage de Gabriel et Soraya tourne mal : Soraya panique, elle dit non et prend la fuite ! Et un corps sans vie est retrouvé et marque la fin de la fête. Qui est mort ? Suspense…

Quant à Alex, il décide d’en savoir plus sur Milo et suit son instinct. Quant à Audrey, elle soupçonne Damien de lui cacher quelque chose. Et Nordine se montre jaloux vis à vis de Nolan.



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 2171) : Noor fait enfin face à son corbeau. Sofia sait se montrer entreprenante quand il le faut… A cause des conseils couple de Marguerite, Lizzie déchante.

Mardi 31 mars 2026 (épisodes 2172) : De nombreuses révélations ponctuent le mariage de Gabriel et Soraya. Waren propose de passer la seconde… Un cadeau pour Manon remet de l’huile sur le feu.

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 2173) : Un coup de panique a fait vaciller Soraya. Alex suit son instinct concernant Milo.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 2174) : La découverte d’un corps marque la fin de la fête. Pour le bien de Milo, Alex enquête sur lui. Bruno et Christelle n’ont jamais été aussi proches.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 2175) : Damien semble cacher quelque chose à Audrey. Romain et Noor sont un peu trop connectés. Bruno doit trouver quelqu’un… et vite !

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 30 mars au 3 avril 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…