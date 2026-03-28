C à vous du 28 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 28 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samdi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !
Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.
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🔵 Municipales : une répétition générale avant la présidentielle ? On en parle avec Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion et la politologue Chloé Morin
🔵 Affaire Athanor : DGSE, barbouzerie, franc-maçonnerie, tueurs à gages. Nous recevons Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne
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🔵 Dans la suite de C à vous :
🎥 Gérard Jugnot et Philippe Lacheau pour le film “Mauvaise Pioche” en salle le 1er avril
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 28 mars 2026 à 19h sur France 5.