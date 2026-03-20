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20h30 le samedi du 28 mars 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le samedi » du 28 mars 2026 : Bach to the future

En musique, rien ne se perd, tout se transforme. Dans 20h30 le samedi, focus sur ces artistes qui font dialoguer les talents et les époques.

Quel point commun unit Céline Dion, les Daft Punk, Serge Gainsbourg et Lady Gaga ? Tous ont puisé leur inspiration chez les plus grands compositeurs classiques, de Bach à Beethoven, en passant par Chopin.



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À l’écoute, une évidence s’impose : les grands airs traversent le temps, intemporels et immortels.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV