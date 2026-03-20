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20h30 le dimanche du 29 mars 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 29 mars 2026 : Véronique Sanson

Artiste à la fois sensible et insoumise, Véronique Sanson se confie à Laurent Delahousse sur sa personnalité, mêlant fragilité et force, et revient sur une existence tourmentée qui a profondément inspiré ses chansons. Depuis plus de cinquante ans, elle émeut le public par son sens unique de la mélodie, sa voix envoûtante et la puissance de ses textes.

À l’occasion de la mise en ligne sur la plateforme France.tv et de la diffusion, le 3 avril sur France 3, du documentaire événement Véronique, réalisé par Tom Volf, la chanteuse accorde un long entretien à 20h30 le dimanche.



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Elle y évoque son parcours, à la fois intime et artistique : ses choix de vie, sa première grande histoire d’amour avec Michel Berger, son départ soudain pour épouser Stephen Stills, ses années américaines, ses regrets, mais aussi sa renaissance sur scène.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV