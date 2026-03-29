Les Enfants de la Télé du 29 mars 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 29 mars 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 29 mars : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la télé propose un nouveau numéro inédit sur France 2, toujours orchestré par Faustine Bollaert. L’animatrice réunit autour d’elle une nouvelle salve d’invités venus évoquer leurs souvenirs de télévision et leur actualité, dans une ambiance mêlant humour, nostalgie et séquences cultes.

Pour cette émission, la présentatrice accueille le violoncelliste de renommée internationale Gautier Capuçon, la chanteuse et professeur de chant de la Star Academy Sofia Morgavi, l’icône des années 1980 Julie Pietri, l’actrice de séries à succès Sara Mortensen, ainsi que l’humoriste et comédienne Diane Segard.



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Au fil de l’émission, chacun se prête au jeu des archives et des fameuses “casseroles”, entre images insolites, moments gênants et souvenirs marquants du petit écran. Des extraits cultes aux confidences plus personnelles, ce rendez-vous dominical promet une nouvelle fois son lot de fous rires et d’émotion, fidèle à l’esprit de ce programme emblématique du paysage audiovisuel français.