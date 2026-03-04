Demain Nous Appartient : un personnage va faire son grand retour à Sète !



Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série quotidienne de « Demain nous appartient » ! Un personnage bien connu des téléspectateurs va faire son grand retour sur TF1 à la fin du mois.











Publicité





Marguerite de retour à Sète

Marguerite, interprétée par Lola Dubini, sera de retour dans Demain nous appartient le jeudi 26 mars. Une réapparition qui devrait ravir les fidèles de la quotidienne.

La professeure de physique-chimie, cousine de Raphaëlle, avait quitté Sète en décembre dernier. À l’époque, elle venait tout juste de débuter une relation avec Benny, laissant derrière elle ses élèves et ses proches. Un départ qui avait surpris, tant son arrivée avait apporté un vent de fraîcheur au lycée.

La cousine de Raphaëlle revient

Mais que les fans se rassurent : Marguerite est déjà de retour à Sète ! Elle va reprendre son poste au lycée Georges Brassens, où elle retrouvera ses collègues et ses élèves. Les raisons précises de son retour restent pour l’instant mystérieuses, mais nul doute que sa présence pourrait bien rebattre les cartes, notamment du côté de sa relation avec Benny.



Publicité





Ce come-back s’annonce riche en émotions et en rebondissements. Reste à savoir si Marguerite est revenue pour de bon… ou si de nouveaux événements viendront, une fois encore, bouleverser son destin.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Martin et Nordine trouvent une info capitale contre Brice ! (vidéo épisode du 9 mars)