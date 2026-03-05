« Meurtres à Brides-les-Bains » : le téléfilm avec Line Renaud ce soir sur France 3 (5 mars)



« Meurtres à Brides-les-Bains » au programme TV du 5 mars 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Meurtres à Brides-les-Bains », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Line Renaud et Patrick Catalifo.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Brides-les-Bains » : l’histoire

La journaliste Gabrielle Sandraz a élu domicile dans une somptueuse maison dominant Brides-les-Bains. Mais ce nouveau départ vire au cauchemar : son mari Georges, porté disparu depuis dix ans après avoir été soupçonné de meurtre, est retrouvé assassiné. L’affaire est confiée au commandant Julien Forest, 50 ans, un homme que Gabrielle connaît intimement… Et ce crime n’est que le début d’une inquiétante série. Quels secrets inavouables se cachent derrière l’apparente tranquillité de la station thermale de Brides-les-Bains ?

Interprètes et personnages

Avec Line RENAUD (Gabrielle SANDRAZ), Patrick CATALIFO (Julien FOREST), Hamideh DOUSTDAR (Nadia DARMONT), et Hubert ROULLEAU (Vincent ROSSI)



« Meurtres à Brides-les-Bains » : la bande-annonce