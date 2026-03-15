Élections municipales 2026 : où découvrir les résultats du premier tour ce dimanche soir ?

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Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Dans plusieurs milliers de communes, les électeurs choisissent leurs futurs conseillers municipaux, avec à la clé la désignation des maires pour les six prochaines années.











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Dès la fermeture des bureaux de vote, les premières estimations et les résultats commenceront à tomber. Les bureaux ferment généralement à 18h, mais dans les grandes villes ils peuvent rester ouverts jusqu’à 19h ou 20h. Les premières tendances nationales devraient donc être connues en début de soirée, avant l’arrivée progressive des résultats commune par commune.

Pour suivre les résultats du premier tour en direct, plusieurs options s’offrent aux électeurs et aux curieux :

Sur internet : le site officiel du ministère de l’intétieur propose une carte interactive et les résultats détaillés ville par ville dès leur publication.



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À la télévision : les chaînes d’information et les grandes chaînes généralistes proposent des soirées spéciales avec analyses, invités politiques et réactions des candidats.

Les résultats officiels seront publiés progressivement au fur et à mesure de la remontée des données depuis les communes. Dans certaines villes où aucune liste n’obtiendra la majorité absolue, un second tour sera organisé le dimanche suivant.

Rendez-vous donc ce dimanche soir pour découvrir les premières tendances et les résultats détaillés de ce premier tour des élections municipales.