Un Si Grand Soleil spoilers : un grand retour, Yann et Johanna s’expliquent, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 3 avril 2026 – Que va-t-il se passer début avril dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, c’est le grand retour d’Akim qui vous attend ! Le frère de Bilal revient à Montpellier et il fait équipe avec Elise sur une nouvelle enquête.

Pendant ce temps là, Claudine se réjouit des malheurs de Johanna. Et pour Yann, il est grand temps de donner des explications à Johanna. Quant à Catherine, elle fait face à une mauvaise nouvelle…



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Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 1889) : Tandis qu’Elise et Akim décident de faire équipe sur leur enquête, Johanna se demande jusqu’où Yann serait capable d’aller.

Mardi 31 mars 2026 (épisodes 1890) : Alors que Claudine se délecte des malheurs de Johanna, les potins vont bon train parmi les journalistes.

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 1891) : Ulysse craint que le nouvel associé d’Alix ne les entraîne dans les problèmes. Quant à Bernier, il révèle qu’il a de quoi monnayer sa tranquillité auprès de la police.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 1892) : Dimitri s’invente une nouvelle activité. De son côté, Catherine apprend une mauvaise nouvelle.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 1893) : Alors que la soirée d’Elisabeth prend un tournant surprenant, Yann s’explique enfin avec Johanna, mais va-t-elle l’écouter ?

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 16 au 20 mars 2026 en cliquant ICI

du 23 au 27 mars 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.