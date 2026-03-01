Enquête Exclusive du 1er mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 1er mars 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Fêtes, cœurs à prendre et ours géants : bienvenue en Alaska ».





Enquête Exclusive du 1er mars 2026 : votre émission en résumé

Souvent présentée comme l’un des territoires les plus sauvages et les plus mystérieux des États-Unis, l’Alaska attire pourtant près de deux millions de visiteurs chaque année, pour seulement 740 000 habitants. Connu pour ses températures extrêmes, ses ours impressionnants et son esprit d’aventure, le 49e État américain dévoile aujourd’hui un visage renouvelé du Grand Nord : plus dynamique, plus festif et résolument tourné vers les opportunités.

Chaque fin février, la ville d’Anchorage vibre au rythme du célèbre Fur Rondy. Ce festival atypique rassemble des visiteurs venus du monde entier. Au programme : une vente aux enchères haute en couleur et des épreuves décalées, dont une course-poursuite en tenue légère dans les rues enneigées, par des températures pouvant atteindre –30 °C, devant près de 10 000 spectateurs.



L’État est aussi le théâtre d’histoires entrepreneuriales inattendues, comme celle de Susie Carter. Ancienne femme au foyer, elle s’est donné pour mission d’aider les célibataires locaux à trouver l’amour et dirige aujourd’hui la plus grande maison d’édition d’Alaska. À travers son parcours, se dessine celui de ces “Alaska Men” en quête d’âme sœur, bien décidés à affronter l’hiver… sans rester seuls.

Plus au sud-ouest, sur l’île de Kodiak, vit l’un des plus impressionnants prédateurs de la planète : l’ours kodiak, considéré comme le plus grand carnivore terrestre. Une poignée de guides proposent des expéditions exclusives, à prix élevé, pour observer ce géant dans son habitat naturel, avec hébergement en lodges tout confort.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.