Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 du 25 mars 2026 ? (résumé + replay)

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Ce mercredi soir, « Top Chef » proposait un quatrième épisode placé sous le thème de la gastronomie accessible. Les candidats ont dû prouver qu’il est possible de proposer des plats dignes de grandes tables… avec un budget serré. Une soirée intense qui s’est conclue par l’élimination de Lucas Renault, après une épreuve sous haute pression.











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Une immersion au marché de Puteaux avec deux chefs étoilés

Pour cette nouvelle semaine de compétition, les candidats ont été rejoints par deux figures de la cuisine gastronomique accessible : Philippe Hardy, connu pour proposer l’étoile la moins chère de France avec un menu entrée-plat-dessert à 29,90 €, et Cédric Burtin.

Les deux chefs ont emmené les brigades au marché de Puteaux, où les candidats ont dû faire leurs courses avec un budget limité. Objectif : concevoir une entrée et un plat protéiné (viande ou poisson) en démontrant que créativité et technique peuvent compenser le manque de moyens.

Entre calculs serrés, choix stratégiques et produits peu nobles à sublimer, les cuisiniers ont dû faire preuve d’ingéniosité pour transformer des ingrédients simples en assiettes gastronomiques.



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Des assiettes inventives… mais des résultats contrastés

Certains candidats ont brillamment relevé le défi en exploitant les produits dans leur intégralité et en limitant le gaspillage, comme le font de plus en plus de chefs étoilés aujourd’hui. D’autres, en revanche, ont peiné à trouver l’équilibre entre coût, créativité et gourmandise.

Si plusieurs plats ont impressionné le jury par leur finesse et leur cohérence, d’autres ont souffert d’un manque de technique ou d’une exécution trop simple pour un concours de ce niveau.

Quatre candidats en danger à l’issue de l’épreuve

À la fin des dégustations, le verdict est tombé : Alexy, Viviana, Léa et Lucas ont été désignés comme les moins convaincants de la soirée. Les quatre candidats ont alors dû s’affronter lors de l’épreuve éliminatoire, ultime chance de sauver leur place dans le concours.

Cette seconde manche, toujours aussi redoutée, a une nouvelle fois mis en lumière la pression extrême qui règne en cuisine lorsque l’avenir se joue sur une seule assiette.

Lucas Renault éliminé de la compétition

Malgré sa détermination et son parcours jusque-là solide, Lucas Renault n’a pas réussi à convaincre davantage que ses concurrents lors de l’épreuve finale. Son plat, jugé moins abouti que ceux d’Alexy, Viviana et Léa, a scellé son sort.

Le candidat quitte donc l’aventure Top Chef, visiblement ému, après une soirée particulièrement difficile. Son élimination marque un tournant dans la saison, alors que la compétition se resserre et que chaque erreur devient désormais décisive.

Rendez-vous le mercredi 1er avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.