Ici Tout Commence spoiler : Stanislas lourdement sanctionné, Anaïs appelée en urgence ! (vidéo épisode du 10 mars)

Ici tout commence spoiler – Stanislas Duchesnay va finalement être mis à pied dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’il a triché aux sélections du Prix Armand des Arts de la Table, saboté Zachary en l’empêchant de passer le concours d’entrée et qu’il a en plus failli tuer une invitée du cocktail avec le jury, Anaïs n’a pas d’autre solution que le suspendre de ses fonctions !











Mais la directrice est appelée d’urgence en salle au Double A, c’est la panique ! Lionel vient chercher Anaïs, Ferdinand l’informe que rien ne va : ils n’ont plus aucun réseau, plus rien ne fonctionne et c’est la catastrophe. Ils ont accumulé trop de retard, sans tablette ni TPE. Ferdinand est en panique totale, Lionel demande à ce qu’elle appelle Stanislas en renfort.

Mais Anaïs explique Duchesnay a été mis à pied : l’appeler n’est pas une option ! Elle va enfiler un tablier et s’y mettre elle-même pour sauver le service !

