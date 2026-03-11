Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul résout la 1ère énigme, il ouvre le CrypText ! (12 mars 2026)



Plus belle la vie en avance du 12 mars 2026 – Jean-Paul a demandé l’aide de Kassian pour résoudre l’énigme du CryptText dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode de demain, jeudi 12 mars 2026, Jean-Paul va finalement réussir à trouver le mode code pour l’ouvrir !











Boher retourne voir Darius Kassian en prison, celui-ci lui assure qu’il n’a pas conçu ce jeu mais il pense que son concepteur a voulu les faire entrer dans son unvers. Il lui conseille alors de se concentrer sur le récit, le décor, et les personnages. Plus tard au commissariat, Jean-Paul, Idriss et Morgane continuent de tenter de résoudre l’énigme de l’équation M4 + M18. Ils réalisent alors que le M fait référence à la résidence Massalia et les chiffres aux numéros de chambres. Morgane explique que c’est Steve et Jules dans ces chambres…

Après une visite à la résidence, où Jules et Steve n’ont rien remarqué de spécial, Jean-Paul cherche un lien entre eux. Steve se confie sur leur embrouille au sujet de Morgane et Jean-Paul tente alors le mot « Morgane » sur le CrypText. Et ça fonctionne ! Il réussit à ouvrir le CrypText.



A l’intérieur, la police découvre un message sur un papier… « Bravo ! La victime est une femme. Et pour en savoir plus… rendez-vous au bar du Mistral » !

Rendez-vous sur TF1+ pour voir les épisodes de votre série quotidienne en streaming. Deux épisodes en avant-première pour les abonnés premium.