Ici tout commence : on connait enfin la date du retour de Teyssier !



Publicité





Après des semaines d’attente et de spéculations, les fans de la série « Ici tout commence » peuvent enfin marquer une date sur leur calendrier : Emmanuel Teyssier fera son grand retour à l’Institut le jeudi 9 avril sur TF1.











Publicité





Absent du feuilleton quotidien depuis plusieurs mois, le chef incarné par Benjamin Baroche s’apprête donc à retrouver les cuisines de l’Institut Auguste Armand et ses élèves. Un retour très attendu, tant le personnage est l’un des piliers de la série depuis son lancement. Son tempérament autoritaire, son exigence et ses répliques cinglantes ont largement contribué au succès du programme auprès des téléspectateurs.

L’annonce officielle de cette date vient confirmer les images partagées partagée le mois dernier sur Instagram par le réalisateur Thierry Peythieu, qui montraient déjà l’acteur de retour sur le plateau. Depuis, la production entretenait le suspense sur le moment précis de sa réapparition à l’écran. C’est désormais chose faite : les fans devront patienter jusqu’au 9 avril pour retrouver le chef Teyssier dans de nouvelles intrigues.

Cette longue absence s’explique par l’emploi du temps chargé de Benjamin Baroche, mobilisé sur le tournage d’une autre fiction pour TF1, « Le Mystère de la chambre jaune », aux côtés notamment de Claire Romain et Terence Tell. Désormais de retour à Saint-Laurent-d’Aigouze, son personnage devrait rapidement reprendre sa place de directeur redouté et respecté et laisser Anaïs retrouver les cuisines du Double A.



Publicité





Reste à savoir dans quelles circonstances Emmanuel Teyssier reviendra à l’Institut, et quels bouleversements son retour provoquera parmi les élèves et les professeurs. Une chose est sûre : l’épisode du 9 avril s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour les fidèles de la série !