Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul prend une lourde décision, Kassian reçoit un objet choc ! (20 mars 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 20 mars 2026 – Jules a été arrêté et on peut déjà vous dire que les éléments contre lui vont s’accumuler demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, vendredi 20 mars 2026, Jules jure qu’il est innocent mais dans sa chambre, la police retrouve le livre de Kassian annoté à bon nombre d’endroit et l’un de ses jeux…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Kassian libre, des otages, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

Et derrière un tableau de la chambre de Jules, ils découvrent une carte du Mistral et une enveloppe contenant des photos d’Apolline et Léa !

Jules assure qu’il avait décidé d’écrire plusieurs articles sur Kassian pour participer à un concours de journalistes avec une bourse à la clé. Il explique que mardi à 17h, au moment de l’agression, il était entrain d’interviewer la mère de Kassian. Il dit que l’enregistrement est sur son ordinateur mais la police ne l’a pas retrouvé.



Publicité





Et quand Jean-Paul interroge la mère de Darius, elle dément et assure ne jamais avoir rencontré Jules, à qui elle dit avoir refusé une interview. Si Idriss commence à croire que Jules est bien le complice du tueur, Boher n’y croit pas. Il est convaincu que la mère de Kassian leur a menti et que c’est Darius qui veut faire porter tous les soupçons sur Jules Langlois.

Jean-Paul, à bout, annonce à Patrick qu’il veut être dessaisi de l’enquête ! Il se rend ensuite en prison pour annoncer à Kassian que c’est terminé : il ne pourra plus jouer avec lui et sa famille ! Kassian assure une nouvelle fois ne pas être le maître du jeu. Et quand Jean-Paul s’en va, il reçoit quelque chose par sa fenêtre : une origami en papier rouge ! Ça veut donc dire que le maître du jeu serait le tueur de Basile Dupart et Delmas, où les origamis avaient été aussi retrouvés avec leurs meurtres. A l’époque, l’énigme n’a jamais été résolue.

Rendez-vous sur TF1+ pour voir les épisodes de votre série quotidienne en streaming. Deux épisodes en avant-première pour les abonnés premium.