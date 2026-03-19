Flashback : la série avec Michaël Youn et Constance Gay de retour le 9 avril (saison 2)

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TF1 poursuit l’aventure de Flashback. La chaîne a annoncé dans un communiqué le lancement de la saison 2 de sa série portée par Michaël Youn et Constance Gay, diffusée à partir du jeudi 9 avril à 21h10 sur TF1. Cette nouvelle salve comptera 6 épisodes de 52 minutes, programmés en première partie de soirée.











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Une intrigue toujours plus sombre et temporelle

Après les événements de la première saison, Elsa a réussi à sauver son père et à revenir en 2024. Mais son intervention a bouleversé le cours de l’histoire : sa mère, Anouk, a été assassinée en 1996 par une mystérieuse silhouette portant un masque de Jacques Chirac, et son frère Hugo, dévasté, s’est donné la mort quelques mois plus tard.

En reprenant l’enquête, Elsa découvre que le meurtre d’Anouk a été bâclé et que quelqu’un, au sein même du commissariat, a tenté d’étouffer l’affaire. Déterminée à réparer les conséquences de ses actes et à restaurer sa famille, elle n’a d’autre choix que de retourner dans le passé pour empêcher la tragédie.

Retour en 1996 : une famille au bord de l’implosion

De retour en 1996, Elsa retrouve une famille plus fragilisée que jamais. Son père Josselin, rétrogradé, s’est infiltré dans le gang des Jacquots pour sauver sa carrière — un groupe potentiellement lié à la mort d’Anouk. De son côté, Anouk a quitté sa vie de femme au foyer pour reprendre ses études, bouleversant l’équilibre familial.



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Elsa doit désormais mener de front plusieurs missions : démasquer l’assassin de sa mère, empêcher le drame et tenter de reconstituer la famille idéale qu’elle a perdue. Mais plus elle remonte le fil du temps, plus les secrets et les manipulations semblent nombreux…

Le casting

Au casting de cette saison 2 : Michaël Youn, Constance Gay, Julien Pestel, Olivia Côte, Malek Lamraoui, Vanessa David, Lionel Erdogan, Caroline Anglade, Elise Diamant, avec la participation de Sam Karmann.

Mêlant enquête policière, drame familial et voyages temporels, Flashback promet une deuxième saison plus intense et plus mystérieuse, où chaque modification du passé pourrait avoir des conséquences irréversibles sur le présent.