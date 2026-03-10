Ici Tout Commence spoiler : grosse surprise pour le coup d’envoi du prix Armand ! (vidéo épisode du 13 mars)



Ici tout commence spoiler – C’est vendredi que sera donné le coup d’envoi du Prix Armand des Arts de la Table à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Laetitia représentera l’institut avec Coline, une surprise de taille vous attend !











En effet, alors que Stanislas Duchesnay se présente en candidat libre et si au départ il voulait s’associer avec Ferdinand, c’est avec Bakary qu’il va se présenter au concours ! Le professeur de salle de l’institut a enfin fait la paix avec son ex beau-fils et il a le sourire quand Anaïs présente son binôme.

Mais Bakary a une tête moins enjoué… A-t-il vraiment pardonné Stanislas ? La première épreuve va débuter et Stanislas lui explique avoir quelque chose à aller chercher juste avant…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1392 du 13 mars 2026 : Stanislas et Bakary réunis

