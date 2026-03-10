The Power du 10 mars 2026 : qui va remporter le 1er indice ? (résumé, spoiler + replay épisode 2)



The Power, résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 10 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. La veille, Jonathan a remporté le premier jeu et est devenu le premier Power Player.











En pleine soirée, Kaos fait une grande annonce : cette année, le Power Player aura un complice, qu’il choisira lui-même ! Tout le monde est sous le choc tandis que Jonathan se réjouit de pouvoir choisir un complice. Un choix crucial car ils auront leurs destins liés !

La pool party funéraire en hommage à Delta continue et l’enquête est déjà dans toutes les têtes. Tout le monde cherche à démasquer le Power Player ! Jonathan se rapproche d’Enzo et il hésite à le choisir comme complice car c’est un très bon joueur. Il pense à Jonathan, qui l’avait éliminé en premier sur les Cinquante et donc à qui personne ne penserait le voir relié.

L’alarme retentit de nouveau pour annoncer que le Power Player a désigné son complice. Il va l’apprendre devant tout le monde ! Chacun va déguster une rose. Et le complice aura une rose… à la sardine avariée et au vinaigre ! Il va falloir rester impassible pour ne pas être démasqué.



Jean-Edouard n’est pas le complice et pourtant il fait tout pour attirer l’attention sur lui. Tout le monde pense que c’est lui ! Mais c’est finalement Jordan qui croque la rose au goût douteux, Jonathan l’a choisi comme complice. Jordan s’interroge : qui a bien pu le choisir ? Kaos annonce qu’ils vont pouvoir se retrouver secrètement. Tout le monde s’isole donc avec un masque et un casque.

Jordan découvre que c’est Jonathan le Power Player ! Mais alors qu’ils discutent, Kaos convoque Benoit dans le repère du pouvoir ! Jonathan et Jordan le voient débarquer et ne comprennent pas. Kaos annonce que le Power Player aura non pas un mais 2 complices : un choisi par lui-même et un choisi par Kaos ! Ils sont sous le choc, Jonathan et Jordan ne sont pas rassurés de devoir faire équipe avec Benoit. Jordan briefe Benoit : il doit continuer de faire croire qu’il le soupçonne ! Mais Benoit, qui ne sait pas tenir un secret, s’inquiète. D’autant qu’il peine à comprendre les règles !

Quand tout le monde se réunit dans le salon, Kaos annonce la présence d’un 2ème complice imposé par lui-même. Beaucoup soupçonne Nehuda avant d’aller se coucher. Le lendemain au petit déjeuner, Benoit fait mine de rien et accuse Nehuda de mentir et d’être complice. Et elle monte au quart de tour ! Enzo est convaincu que Jordan est le Power Player et se confie à Jonathan, qui jubile intérieurement.

Kaos annonce que c’est l’heure du premier jeu collectif : la chaine liquide. Il faut acheminer de l’eau glacé avec un verre sur un casque ! Ils ont seulement 15 minutes pour remplir leur sceau. Jonathan veut être insoupçonnable tandis que Jordan compte bien piper le jeu pour agrandir les soupçons, sans que ça soit trop flagrant.

