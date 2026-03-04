Ici Tout Commence spoiler : le lourd aveu de Stanislas à Bakary... (vidéo épisode du 9 mars)



Ici tout commence spoiler – Stanislas va devoir passer aux aveux dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Bakary va comprendre que s’il n’a pas pu passer le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand, c’est à cause lui !











Et Bakary va venir confronter Stanislas, qui avoue qu’il était mal à l’aise et a préféré le saboter pour qu’il ne vienne pas à l’institut. Quand il a vu sa candidature, il lui a envoyé un courrier annonçant que le concours était déjà complet ! Bakary est sous le choc, il comprend maintenant pourquoi il n’a pas répondu à son message alors qu’il pensait qu’il avait changé de numéro…

Stanislas explique qu’il était pétrifié et qu’il avait honte de ce qu’il a fait à l’époque. Ecoeuré, Bakary se met à hurler et lui dit qu’il est juste un pauvre type…

