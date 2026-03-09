Ici Tout Commence spoiler : Stanislas dérape face à Ferdinand ! (vidéo épisode du 11 mars)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Stanislas est méconnaissable depuis l’arrivée de Bakary dans votre série quotidienne culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors que Stanislas souffre de troubles obsessionnels compulsifs, il va déraper face à Ferdinand !











Stanislas Duchesnay a été mis à pied de son rôle de professeur de salle et il ne représentera pas l’institut au Prix Armand des Arts de la Table. Mais il a décidé de se présenter en candidat libre et c’est par Ferdinand qu’il choisit d’être assisté. Mais alors qu’ils s’entrainent, Stanislas est pris d’un toc sur le service du vin…

A tel point que Ferdinand comprend que Stanislas est malade ! Le professeur lui hurle alors dessus pour lui ordonner de s’en aller ! Un dérapage qui risque bien de conforter Anaïs dans sa décision.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1390 du 11 mars 2026 : Stanislas dérape face à Ferdinand

