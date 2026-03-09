Plus belle la vie spoiler : une découverte choc, Kassian prêt à faire une victime ! (10 mars 2026)



Plus belle la vie en avance du 10 mars 2026 – Sitôt le mystère de la statuette de Saint-Joseph résolu, c’est une nouvelle enquête qui va commencer demain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 10 mars 2026, le commissariat du Mistral va de nouveau se retrouver face à Darius Kassian.











Charlotte ouvre la boite de jeu du colis destiné à Kassian, en présence de Jean-Paul. A l’intérieur, un message protégé par un CrypText avec, selon Stanislas, plus de 8 milliards de combinaisons possibles ! Mais plus tard, Charlotte annonce à Jean-Paul qu’elle a trouvé un message écrit à l’urine sur la boite de jeu… Il s’agit de l’url d’un site internet.

Sans se méfier, Jean-Paul et Charlotte vont donc sur le site en question. Là, une terrible menace les attend ! Ils entendent une alarme et un message vocal qui dit : « Darius est en prison mais son héritage est toujours vivant ! Un meurtre va être commis dans le quartier du Mistral, à moins que vous ne parveniez à sauver la victime. Merci d’avoir lancé le compte à rebours, vous avez une semaine pour résoudre l’enquête ! ».



La sonnerie d’alarme retentit dans le commissariat et un sablier rouge apparait sur les écrans de la PTS ! Boher est sous le choc et informe Patrick : il est convaincu que c’est Darius Kassian lui-même qui veut prendre sa revanche !

