Les 12 coups de midi : Paul El Kharrat s’attaque à Emilien « Il ne rigole pas beaucoup »

Ancien candidat emblématique des « 12 coups de midi », Paul El Kharrat n’a pas mâché ses mots au sujet d’Emilien, le plus grand maître de l’histoire du jeu de TF1. Invité jeudi dernier sur le Twitch d’NRJ, le jeune champion a évoqué sans détour sa relation avec celui qui a marqué l’émission avec un parcours record.











Pour rappel, Emilien a été éliminé en juillet 2025 après un règne impressionnant de 647 participations et plus de 2,5 millions d’euros de gains, devenant ainsi le plus grand maître de midi de l’histoire du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann. Mais malgré cet exploit, les relations entre les deux champions ne semblent pas au beau fixe.

Interrogé sur leurs rapports, Paul El Kharrat a d’abord tenu à nuancer : « En conflits ? Non. Mais on n’est pas du tout sur la même longueur d’ondes sur, on va dire, la manière de dispenser de sa culture générale, la manière de considérer ce qu’est le savoir de façon générale. »

Selon lui, leurs personnalités et leurs façons d’aborder la culture et le divertissement sont très différentes. Paul estime notamment que le jeune champion est beaucoup plus réservé que lui.



« C’est quelqu’un qui préfère le calme. C’est quelqu’un qui a du mal avec certaines formes d’humour si ce n’est une bonne partie de l’humour quand même. Il ne rigole pas beaucoup », a-t-il expliqué.

L’ancien grand maître de midi affirme également ressentir une certaine distance lors des émissions spéciales réunissant d’anciens candidats. « Il n’apprécie pas trop ma présence quand je suis là [sur les primes] car je ne fais que rigoler. Je fous le bordel avec d’autres. On s’amuse quoi, on n’est pas là que pour répondre aux questions, on rigole. »

Paul El Kharrat reconnaît toutefois qu’il s’agit avant tout de son ressenti personnel. « C’est mon avis personnel, peut-être que ce n’est pas le cas. Mais comme il ne communique pas sur le sujet, il doit y avoir une part de vérité », a-t-il ajouté.

Malgré ces divergences, les deux candidats restent parmi les figures les plus marquantes de l’histoire du jeu de TF1, chacun ayant laissé son empreinte grâce à son impressionnante culture générale et à son parcours exceptionnel. Rappelons d’ailleurs que Paul avait battu Emilien lors de la spéciale 500ème en prime en juillet 2024.