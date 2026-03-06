Ici Tout Commence spoiler : Stanislas fait une annonce choc (vidéo épisode du 11 mars)



Ici tout commence spoiler – Stanislas a été mis à pied à l’institut Auguste Armand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais alors qu’il ne peut donc plus représenter l’institut au Prix Auguste Armand des Arts de la Table, dans quelques jours, Stanislas va faire une annonce choc à Anaïs et Clotilde !











Il vient voir les deux femmes dans le bureau de la direction et leur annonce qu’il a décidé de participé aux prix en tant que candidat libre ! Il a vérifié auprès du président du jury et il en a tout à fait le droit.

Anaïs regrette ce passage en force, tout comme Clotilde. Elles lui rappellent que c’est Laetitia qui a été choisie pour représenter l’institut au Prix Auguste Armand des Arts de la Table et craignent qu’il dérape à nouveau et égratigne encore l’image de l’établissement… Déstabilisé, Stanislas assure que ça n’arrivera pas.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la surprenante confidence de Jeanne (vidéo épisode du 10 mars)



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1390 du 11 mars 2026 : Stanislas passe en force

