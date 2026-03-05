Quotidien du 5 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 5 mars 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 5 mars 2026

🎤 Léopold Lemarchand — « Premier spectacle » à l’Européen du 11 mars au 14 avril et en tournée

🏛️ Thierry Breton — ancien ministre de l’Économie, ancien commissaire européen



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 5 mars 2026 à 19h25 sur TMC.