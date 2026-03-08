Les Enfants de la Télé du 8 mars 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 8 mars 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 17h35 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Les Enfants de la Télé du 8 mars : les invités

Ce dimanche, « Les Enfants de la télé » proposent un numéro inédit plein de souvenirs et de bonne humeur. Sur le plateau de Faustine Bollaert, l’animateur emblématique du programme, Arthur, fait son grand retour, entouré d’une bande d’invités prestigieux : Camille Cerf, Nikos Aliagas, Michel Boujenah et Élie Semoun.

Ensemble, ils replongent dans les moments les plus marquants de la télévision avec des images cultes, des séquences drôles et des anecdotes inédites. Une soirée placée sous le signe de la nostalgie, de l’humour et de la convivialité


