« Influence en plein ciel » : votre téléfilm inédit ce 10 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

« Influence en plein ciel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 10 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Influence en plein ciel ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Influence en plein ciel » : l’histoire, le casting

Peyton, lieutenante de police, enquête sur la tentative de meurtre visant Erin, une influenceuse réputée pour ses podcasts. La jeune femme s’apprêtait à dévoiler des informations compromettantes sur plusieurs de ses anciens amants, dont certains sont mariés. Peyton soupçonne l’un d’eux d’avoir engagé un tueur à gages pour la réduire au silence. Mais l’affaire prend un tournant inattendu lorsqu’au cours d’un vol en avion, la lieutenante est prise en otage par une passagère qui menace de s’en prendre à sa fille si elle ne lui révèle pas où se cache Erin.



Avec : Kristina Clifford (Peyton), Sami Nye (Erin), Luna Rivera (Lucy), Ana Ciubara (Jade)

Et à 16h, « Meurtre, gloire et beauté » (rediffusion)

Cassandra, une trentenaire désœuvrée, est prête à tout pour intégrer le studio de fitness dirigé par son idole, Summer Ray. Mais peu après son arrivée, une série d’accidents étranges frappe l’entourage de la coach, tandis que l’admiration de Cassandra pour Summer paraît de plus en plus obsessionnelle.

Avec : Holland Roden (Cassandra Collins), Colton Royce (Austin), Jesse Reynolds (Gage), Kathryn Kohut (Summer Ray)