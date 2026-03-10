Ça commence aujourd’hui du 10 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 10 mars 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 10 mars 2026 à 13h55 « Affaire Zattara : les victimes du faux hypnothérapeute témoignent » (inédit)

Cet après-midi sur France 2, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit consacré à une affaire qui a bouleversé de nombreuses familles. Intitulée « Affaire Zattara : les victimes du faux hypnothérapeute témoignent », l’émission donne la parole à celles et ceux qui disent avoir été manipulés par cet homme se présentant comme un professionnel de l’hypnose.

Face à Faustine Bollaert, plusieurs victimes ont accepté de raconter leur histoire et les dérives qu’elles affirment avoir subies lors de séances présentées comme thérapeutiques. Entre emprise psychologique, promesses de guérison et perte de repères, leurs témoignages mettent en lumière le mécanisme qui aurait permis à ce faux praticien de gagner la confiance de ses patients.



Au fil de l’émission, les invités reviennent sur les conséquences de cette affaire dans leur vie personnelle et sur le long chemin pour se reconstruire. Experts et témoignages viennent également éclairer les dangers de certaines pratiques non encadrées et les signes qui doivent alerter.

Un numéro poignant et nécessaire à découvrir cet après-midi sur France 2.

#CCA revient avec sa semaine justice ⚖️

Et à 15h : « Violences économiques : leur conjoint contrôlait toutes leurs dépenses… et toute leur vie » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit sur son plateau plusieurs femmes victimes de violences économiques de la part de leur conjoint. Audrey raconte comment son compagnon, sous emprise, avait pris le contrôle total de ses finances : il utilisait sa carte bancaire, surveillait ses dépenses, contractait des crédits à son nom et a même vidé les comptes de ses enfants, la laissant aujourd’hui en situation de surendettement après leur séparation. Blandine, de son côté, pensait s’être associée avec son compagnon dans une entreprise alors qu’elle travaillait sans relâche pendant qu’il était au chômage ; elle a finalement découvert qu’elle ne détenait en réalité aucune part de la société, et l’homme est ensuite parti vivre à l’étranger en refusant toujours de la rémunérer. Enfin, Mélinda explique avoir rencontré à 14 ans un homme qui a contrôlé tous les aspects de sa vie pendant neuf ans ; sous emprise, elle a même payé les dépenses du mariage et du logement de cet homme avec une autre femme, après qu’il lui a annoncé qu’il comptait se marier tout en continuant leur relation.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.