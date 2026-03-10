« Le Fantôme des Saintes » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (10 mars 2026)



« Le Fantôme des Saintes » au programme TV du 10 mars 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Le Fantôme des Saintes ».





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Le Fantôme des Saintes » : l’histoire

Dans l’archipel envoûtant des Saintes, le corps de Caroline Boissaux, propriétaire de l’Hôtel Tourment d’Amour, est découvert au pied d’une falaise. Un drame qui fait étrangement écho à une ancienne légende locale : celle d’une autre Caroline, une habitante des Saintes passionnément éprise du Chevalier de Fréminville, qui, il y a deux siècles, s’était jetée du même promontoire après un chagrin d’amour.

L’enquête est confiée à la capitaine Gaëlle Boissaux, native de Terre-de-Haut. Mais l’affaire prend rapidement une dimension personnelle lorsque Ludovic Augustin, son amour de jeunesse originaire de Terre-de-Bas, vient prêter main-forte. Tandis que l’investigation fait ressurgir des échos troublants avec leur propre passé et qu’un mystérieux fantôme semble hanter les lieux, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Certains en viennent même à penser que ce spectre pourrait bien être celui de la mythique Caroline…



Casting : interprètes et personnages

Avec : Anne Décis (Gaëlle Boissaux), Denis Maréchal (Ludovic Augustin), Audrey Postel (Diane Da Silva), France Zobda (Nicole Joy), Olivier Chantreau (Régis Boissaux), Romane Jousset (Suzanne), Julien Béramis (Marcus), Elisa Servier (Solange), Nathaly Coualy (Patricia)