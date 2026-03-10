Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 10 mars 2026)

Par /

Publicité

Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 2 du mardi 10 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après le duel gagné par Lionel et l’élimination de Françoise lors du conseil, les rouges accusent le coup.


Pour Lionel, qui a aussi remporté un collier d’immunité, a repris son destin en mains. Clarisse décide se rapprocher de lui par stratégie. Mais Lionel n’est pas dupe.

Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l'épisode 2 ? (résumé + replay 10 mars 2026)
TF1


Publicité

Le jeu de confort est déjà annoncé. Les rouges expliquent comment Françoise a été éliminée. Et Denis présente la récompense : le kit de constrution. L’épreuve est un classique de Koh-Lanta, l’apnée.

A la fin, il reste Paul chez les jaunes et Caroline chez les rouges. Et Caroline offre la victoire à son équipe ! Les rouges repartent donc avec le kit de construction.


Publicité

Chez les jaunes, Ulrich s’en prend à Clémence, qui vient de s’excuser d’avoir été éliminée la première. Ça donne une ambiance pesante pour tout le monde.

Le lendemain, nouvelle épreuve d’immunité : une colonne à reconstituer et un parcours pour collecter les pièces de l’équipe adverse. Dans chaque équipe : 2 bâtisseurs et 7 collecteurs. Et c’est une victoire des rouges, qui repartent avec le totem synonyme d’immunité.

Sur le camps jaune, on parle stratégie et on vise finalement Nora !

Le conseil jaune et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil de l’équipe jaune. Denis procède au dépouillement. Et c’est Clémence qui a le plus de votes contre elle ! Elle va dans l’entre du destin pour choisir une relique, qu’elle casse ensuite devant les aventuriers. Mais elle est vide, Clémence est donc éliminée ce soir !

Koh-Lanta du 10 mars 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce 10 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 17 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».

A LIRE AUSSI
N’oubliez pas les paroles du 10 mars 2026 : Quentin ne brille déjà plus !
N'oubliez pas les paroles du 10 mars 2026 : Quentin ne brille déjà plus !
« Influence en plein ciel » : votre téléfilm inédit ce 10 mars sur TF1 (histoire, interprètes)
« Influence en plein ciel » : votre téléfilm inédit ce 10 mars sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 10 mars 2026 : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 10 mars 2026 : Cyprien continue, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Audiences 9 mars 2026 : « Maison de retraite, la série » leader devant « L’art du crime »
Audiences 9 mars 2026 : « Maison de retraite, la série » leader devant « L'art du crime »


Publicité


Retour en haut