Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 10 mars 2026)



Publicité





Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 2 du mardi 10 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après le duel gagné par Lionel et l’élimination de Françoise lors du conseil, les rouges accusent le coup.





Pour Lionel, qui a aussi remporté un collier d’immunité, a repris son destin en mains. Clarisse décide se rapprocher de lui par stratégie. Mais Lionel n’est pas dupe.







Publicité





Le jeu de confort est déjà annoncé. Les rouges expliquent comment Françoise a été éliminée. Et Denis présente la récompense : le kit de constrution. L’épreuve est un classique de Koh-Lanta, l’apnée.

A la fin, il reste Paul chez les jaunes et Caroline chez les rouges. Et Caroline offre la victoire à son équipe ! Les rouges repartent donc avec le kit de construction.



Publicité





Chez les jaunes, Ulrich s’en prend à Clémence, qui vient de s’excuser d’avoir été éliminée la première. Ça donne une ambiance pesante pour tout le monde.

Le lendemain, nouvelle épreuve d’immunité : une colonne à reconstituer et un parcours pour collecter les pièces de l’équipe adverse. Dans chaque équipe : 2 bâtisseurs et 7 collecteurs. Et c’est une victoire des rouges, qui repartent avec le totem synonyme d’immunité.

Sur le camps jaune, on parle stratégie et on vise finalement Nora !

Le conseil jaune et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil de l’équipe jaune. Denis procède au dépouillement. Et c’est Clémence qui a le plus de votes contre elle ! Elle va dans l’entre du destin pour choisir une relique, qu’elle casse ensuite devant les aventuriers. Mais elle est vide, Clémence est donc éliminée ce soir !

Koh-Lanta du 10 mars 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce 10 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 17 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».