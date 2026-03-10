Ici Tout Commence spoiler : le nouveau défi de Malik (vidéo épisode du 13 mars)



Ici tout commence spoiler – Malik va se lancer un nouveau défi dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il va devenir critique culinaire sur une application !











Pénélope adore lire les critiques de Malik sur Food Crusher, elle a adoré son classement des pires boulangeries de la région et elle a hâte de voir quel sera son prochain post. Léonard les rejoint, surpris par l’enthousiasme de Pénélope…

Et Malik finit par montrer sa nouvelle critique d’un restaurateur en avant-première. Pénélope connait le restaurant en question, elle valise !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1392 du 13 mars 2026 : Malik critique sur une appli

