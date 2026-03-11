Des racines et des ailes du 11 mars 2026 : le sommaire ce soir sur France 3



Publicité





Des racines et des ailes du 11 mars 2026 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Pour ce numéro, Carole Gaessler vous emmène en Ardèche, réputée pour ses gorges impressionnantes, ses villages nichés au creux des vallées et ses montagnes dominant la vallée du Rhône.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 11 mars 2026 « Terroirs d’excellence en Ardèche »

Après douze années de travaux considérables, Patricia Demangeon a réussi à restaurer la forteresse médiévale de Hautségur. Un travail de restauration exemplaire qu’elle a mené seule, avec l’ambition d’ouvrir des chambres d’hôtes.

Florian Descours, un jeune chef cuisinier, se distingue par son choix de produits locaux. Nous le suivrons dans la préparation d’un barbecue gastronomique au sein d’un restaurant éphémère organisé par Laure Colombo et son mari Dimitri.



Publicité





Ce jeune couple de viticulteurs regorge de projets pour cultiver leur domaine de manière naturelle. En partenariat avec Brice Lemaire, ingénieur agronome, ils ont installé un grand nid artificiel pour attirer les oiseaux au cœur de leurs vignes.

Quentin Bonnetain, double champion du monde de kayak, parcourt les gorges de l’Ardèche, un terrain qu’il maîtrise depuis son enfance. Aujourd’hui, il partage sa passion en faisant découvrir ce canyon spectaculaire aux amateurs de sensations fortes.

Maïté Prompt, une jeune bergère, perpétue la tradition des transhumances avec son troupeau de 300 brebis. Leur laine est vendue à Ardelaine, une coopérative qui préserve un savoir-faire ancestral, notamment dans la confection de matelas et de vêtements.