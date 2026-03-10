Ici tout commence du 10 mars : le terrible secret qui ronge Stanislas (résumé + vidéo épisode 1389 en avance)



Ici tout commence du 10 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1389 – Si Stanislas est méconnaissable depuis l’arrivée de Bakary dans votre séroie « Ici tout commence », c’est parce qu’un terrible secret le ronge… Souffrant de toc, Stanislas a failli le tuer dans un incendie ! Ce soir, il se confie à Laetitia.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 mars – résumé de l’épisode 1389

À la ferme, Laetitia comprend que Stanislas n’a toujours pas révélé à Angèle toute la vérité sur Bakary, car il a trop honte de ce qu’il a fait. Pour l’aider, elle monte un plan avec Lionel : ils provoquent un bug informatique au Double A, ce qui bloque les tablettes de commandes et met Ferdinand en grande difficulté pendant le service. Lionel en profite ensuite pour suggérer à Anaïs de faire appel à Stanislas, habitué à gérer ce genre de situations… Elle s’y refuse et décide de prendre les choses en main. Entre temps, Laetitia apprend que le retour de Bakary a ravivé les TOC de Stanislas. Inquiète, elle annule le plan et Stanislas finit par avouer qu’il est bouleversé par le retour de Bakary, car il ne se pardonne pas d’avoir failli le tuer…

À l’hôtel Jourdain, Ismaël et Léonard passent la nuit dans une suite. Jeanne et Denis multiplient les attentions pour prolonger la « journée spéciale Isma », mais leur fils est de plus en plus mal à l’aise d’être traité comme un VIP. Quand Mehdi annonce qu’il a besoin de deux commis pour une grosse réservation, Ismaël se porte volontaire avec Léonard. Ses parents découvrent ensuite qu’ils ont quitté le spa et il leur explique qu’il préfère simplement passer du temps avec eux en famille. Touchés, Jeanne et Denis acceptent et promettent d’organiser bientôt un moment à trois.



De son côté, Jasmine donne rendez-vous à Milan au studio pour cuisiner ensemble et se changer les idées. Tous deux regrettent leurs anciens binômes — Milan avec Anaïs et Jasmine avec Jim — mais passent finalement un bon moment complice. En rentrant, ils croisent Anaïs qui invite Milan à une soirée en amoureux. Jasmine les encourage à en profiter, même si elle semble un peu triste de se retrouver seule.

Ici tout commence du 10 mars 2026 – extrait vidéo

