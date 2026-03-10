Le Grand Échiquier du 10 mars 2026 : les invités de la spéciale Gainsbourg ce soir sur France 2



Publicité





Le Grand Échiquier du 10 mars 2026 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Cette soirée inédite est consacrée à Serge Gainsbourg.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Publicité





Le Grand Échiquier du 10 mars 2026 : présentation

Il y a 35 ans disparaissait Serge Gainsbourg… À l’occasion d’un numéro inédit du Grand Échiquier, présenté par Claire Chazal aux côtés de André Manoukian, artistes et personnalités se rassemblent pour célébrer l’œuvre foisonnante d’un créateur inclassable — à la fois poète, mélodiste, provocateur et visionnaire.

Accompagnée par l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, sous la direction de Victor Jacob, cette soirée exceptionnelle, captée à l’Opéra Royal de Versailles, met en lumière toute la richesse d’un répertoire qui traverse les générations et continue de se réinventer.



Publicité





Du souffle mélancolique de La Javanaise à Je suis venu te dire que je m’en vais, de la poésie de La Chanson de Prévert à la modernité de Bonnie and Clyde, la scène du Grand Échiquier se transforme en écrin pour une soirée musicale rare.

Classique, chanson et électro se mêlent et dialoguent, révélant toute l’intemporelle modernité d’un artiste qui a toujours su garder une longueur d’avance.

Les invités ce soir

Les invités réunis pour cette soirée exceptionnelle en hommage à Serge Gainsbourg : Benjamin Biolay, Barbara Pravi, Salvatore Adamo, Arielle Dombasle, Abd al Malik, Mosimann, Marie Oppert de la Comédie-Française, Aurélie Saada, Esther Abrami, Vanessa Wagner, la Compagnie chorégraphique François Mauduit, Philippe Manœuvre, ainsi que la participation exceptionnelle de son fils Lulu Gainsbourg.

Générations, styles et sensibilités se rencontrent pour retracer le parcours et dresser le portrait vivant et vibrant d’un artiste aux multiples facettes, devenu un véritable monument de la chanson française.

Tout au long de ce numéro du Le Grand Échiquier, confidences, témoignages et interprétations inédites s’entremêlent pour esquisser le visage d’un homme à la fois complexe, fragile et incandescent.