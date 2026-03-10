« Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » : votre film ce soir sur M6 (10 mars 2026)



Publicité





Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal au programme TV du mardi 10 mars 2026 – Ce soir M6 vous propose le film culte « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal ». Un film réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford et Cate Blanchett.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







Publicité





« Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » : l’histoire

En 1957, en pleine Guerre froide, Indy et son ami Mac viennent tout juste d’échapper à des agents soviétiques lancés à la recherche d’une mystérieuse relique venue du fond des âges. De retour au Marshall College, le professeur Jones reçoit une mauvaise nouvelle : ses récentes aventures l’ont rendu suspect aux yeux du gouvernement américain. Le doyen Stanforth, pourtant un ami proche, est contraint de le renvoyer.

Alors qu’il quitte la ville, Indiana croise la route d’un jeune motard rebelle nommé Mutt, qui lui propose un marché inattendu. S’il accepte de l’aider, Mutt le conduira sur la piste du légendaire Crâne de cristal d’Akator, un artefact entouré de mystère qui, depuis des siècles, fascine autant qu’il effraie.



Publicité





Le casting

Avec Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones Jr.), Cate BLANCHETT (Irina Spalko), Karen ALLEN (Marion Ravenwood), Shia LABEOUF (Mutt Williams), Ray WINSTONE (« Mac » George Michale), John HURT (Professeur Oxley), Jim BROADBENT (Doyen Charles Stanforth), Igor JIJIKINE (Dovchenko)

6 choses à savoir sur votre film

– Comme pour les précédents volets, Steven Spielberg s’est inspiré des Aventures de Tintin pour ce 4ème film;

– Face à un Harrison Ford vieillissant, les haters s’en sont donnés à coeur joie. Mais son entraînement intensif et son régime strict ont permis de clouer le bec à la plupart de ses détracteurs.

– Au départ ce 4ème volet devait s’appeler « Indiana Jones and the Saucer Men From Mars » avec une histoire impliquant un extra-terrestre;

– Présent dans le précédent film, Sean Connery a dit NON cette fois.

– Box-office : Encore un gros succès à l’international avec 790 653 942 millions de dollars de recettes mondiales. En France il a convaincu 4.2 millions de spectateurs;

VIDEO « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », la bande-annonce