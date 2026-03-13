Demain Nous Appartient du 13 mars : Brice passe aux aveux, Marianne quitte Sébastien (résumé + vidéo épisode 2160 en avance)



Demain nous appartient du 13 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2160 de DNA – L’affaire Mussard se termine enfin ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Face à l’enregistrement retrouvé et à Aurore qui a enfin retrouvé les alliances, Brice passe aux aveux.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 13 mars 2026 – résumé de l’épisode 2160

Au commissariat, Martin confronte Brice à un enregistrement datant du jour de la mort de Nadia où il la menace clairement. Malgré cette preuve, Brice nie les faits et affirme que l’audio a pu être manipulé. Aurore et Georges fouillent alors son domicile et découvrent les alliances du couple cachées dans un pot de fleurs. Face à cette preuve, Brice finit par avouer avoir tué sa femme parce qu’elle voulait le quitter, reconnaissant aussi avoir maquillé la scène du crime. Raphaëlle annonce ensuite à Alicia que Brice sera jugé et lui propose de la représenter au procès, ce qu’elle accepte.

De son côté, Soraya demande à Gabriel de compléter leur dossier de demande d’agrément pour adopter. En commençant à répondre aux questions, il réalise qu’elles nécessitent une vraie réflexion sur leur avenir, et le couple décide finalement de remplir le dossier ensemble.



Enfin, Marianne, blessée par l’hésitation de Sébastien à emménager avec elle, revient sur sa proposition et refuse qu’il vive chez elle. Plus tard, malgré ses explications, elle préfère finalement mettre fin à leur relation, laissant Sébastien bouleversé.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 mars 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

