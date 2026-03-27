Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui va apparaitre ? Réponse et explications des indices

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Les 12 coups de midi du 27 mars 2026, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? – C’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse devrait être entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » !





En effet, il ne reste plus que 4 cases qui devraient logiquement s’envoler ce vendredi midi et laissera place au visage de la célébrité recherchée.







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Les 12 coups de midi du 27 mars 2026 : Julia Roberts sur l’étoile mystérieuse

Et comme on vous l’annonce depuis quelques jours, c’est le visage de l’actrice américaine Julia Roberts qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse. Reste à savoir si Cyprien va réussir à faire un Coup de Maître pour pouvoir tenter sa chance !

Explications des indices :

🌊 Le lac de Côme (Italie)

➡️ Cet indice renvoie au film « Ocean’s Twelve ». Une partie importante de l’intrigue se déroule en Europe, et plusieurs scènes ont été tournées autour du lac de Côme, en Italie, où l’équipe de braqueurs se rend pour poursuivre ses activités. Le décor italien est très reconnaissable et fait partie de l’identité visuelle du film.



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🍄 Le champignon

➡️ Le champignon évoque la gastronomie italienne et donc le film « Mange, prie, aime ». Dans ce long métrage, Julia Roberts incarne une femme qui part à la découverte d’elle-même à travers le monde, et la partie italienne du film met fortement en avant la cuisine locale, les marchés et les produits emblématiques comme les truffes et autres champignons.

📚 La pile de livres

➡️ Cet indice correspond au film « Le Sourire de Mona Lisa » (Mona Lisa Smile). Julia Roberts y joue une professeure d’histoire de l’art dans une université féminine dans les années 1950. Les livres, les cours et le savoir académique sont omniprésents dans le film, ce qui fait de la pile de livres un symbole évident de son personnage et de son environnement.

🏴‍☠️ Le drapeau de pirates

➡️ Le drapeau de pirates renvoie à « Hook », où Julia Roberts interprète la fée Clochette. Le film se déroule dans l’univers de Peter Pan, peuplé de pirates menés par le capitaine Crochet. Même si son personnage n’est pas pirate, elle évolue constamment dans cet univers, ce qui rend cet indice cohérent.

🌹 Les roses

➡️ Les roses évoquent directement « Pretty Woman », l’un des films les plus emblématiques de sa carrière. Dans cette comédie romantique, les fleurs, et notamment les roses, symbolisent la relation entre Vivian et Edward. Elles apparaissent à plusieurs moments clés et renforcent l’image romantique du film.

🧴 La bouteille

➡️ La bouteille fait référence à « Erin Brockovich », inspiré d’une histoire vraie. Julia Roberts y incarne une femme qui découvre une affaire de pollution de l’eau potable par une entreprise industrielle. Les analyses d’eau, les bouteilles et la contamination sont au cœur de l’enquête et de l’intrigue.

🐦 Le pélican

➡️ Cet indice renvoie explicitement au thriller politique « L’Affaire Pélican » (The Pelican Brief). Dans ce film, Julia Roberts joue une étudiante en droit qui rédige un mémoire — appelé justement « le dossier pélican » — mettant en cause de puissants responsables. Le pélican est donc directement lié au titre et à l’intrigue.

Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur TF1+ pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si l’étoile va être décrochée aujourd’hui !