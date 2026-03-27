Demain Nous Appartient du 27 mars : Prune démasquée, elle agresse Romain ! (résumé + vidéo épisode 2170 en avance)

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Demain nous appartient du 27 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2170 de DNA – Prune va finalement être démasquée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors que la police ne la trouve pas, elle va agresser Romain…





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Demain nous appartient du 27 mars 2026 – résumé de l’épisode 2170

Aux Halles, Romain admet à Judith qu’il a mal agi avec Noor et précise que la jeune femme avec qui il était est Prune, la sœur de son ex Océane. Au commissariat, Nordine aide à établir un portrait-robot d’une infirmière suspecte qu’il a croisé alors qu’il était à l’hôpital pour faire des analyses. Noor ne la reconnait pas mais Judith et Soraya annoncent qu’il s’agit de Prune. La police se rend aux Halles pour l’arrêter, mais elle a déjà quitté les lieux avec Romain.

Au bord de mer, Prune reproche à Romain sa relation avec Noor, qu’elle tient pour responsable de la mort d’Océane. Apprenant qu’il a couché avec Noor, elle le pousse par-dessus la rambarde !



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À l’hôpital, Benny envoie un vocal à Marguerite pour lui reprocher son attitude. Le message est diffusé par erreur en classe, provoquant les moqueries des élèves… Au Spoon, alors que Mona parle Bart de son week-end avec Lucien et Enora, il est vexé de ne pas garder la petite fille ce week-end. Il avoue à Erica la considérer comme sa fille mais il n’ose pas en parler à Sara et Roxane…

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VIDÉO Demain nous appartient du 27 mars 2026 – extrait de l’épisode

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