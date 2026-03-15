Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)

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Depuis plusieurs jours, les téléspectateurs du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », présenté par Jean-Luc Reichmann, tentent de percer le mystère de la nouvelle Étoile mystérieuse. Comme souvent, les indices dévoilés au fil des émissions alimentent de nombreuses théories sur les réseaux sociaux… et une rumeur commence à prendre de l’ampleur : l’actrice Eva Green pourrait bien être la personnalité cachée derrière l’étoile.











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Plusieurs éléments visibles sur l’image semblent en effet pointer vers la célèbre comédienne française.

Premier indice marquant : la présence d’un paysage évoquant le lac de Côme, en Italie. Un lieu qui pourrait faire référence au film Casino Royale, opus de la saga James Bond sorti en 2006, dans lequel Eva Green incarne Vesper Lynd aux côtés de Daniel Craig. Certaines scènes du film ont justement été tournées dans ce cadre idyllique, devenu culte pour les fans de l’agent 007.

Autre détail intriguant : un champignon visible parmi les indices. Celui-ci pourrait être un clin d’œil plus personnel à l’actrice. Eva Green a en effet déjà confié à plusieurs reprises dans des interviews que les champignons comptaient parmi ses aliments préférés, un trait plutôt inattendu qui pourrait expliquer ce symbole.



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Enfin, la présence de livres pourrait également orienter vers la comédienne. Eva Green a récemment incarné Milady dans l’adaptation cinématographique des Trois Mousquetaires, inspirée du célèbre roman d’Alexandre Dumas. Mais ce n’est pas tout : elle a aussi participé à plusieurs projets de livres audio aux côtés de sa mère, l’actrice Marlène Jobert, bien connue pour ses enregistrements de contes pour enfants.

Tous ces indices mis bout à bout semblent donc dessiner le portrait d’Eva Green. Reste à savoir si cette théorie se confirmera lorsque l’Étoile mystérieuse sera enfin découverte dans Les 12 Coups de Midi.

En attendant, les fans du jeu continuent d’éplucher chaque nouvel indice dévoilé à l’antenne… car, comme souvent, la production aime glisser quelques pièges pour brouiller les pistes.