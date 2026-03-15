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Grands Reportages du 15 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 15 mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Les secrets des guides » (inédit)

Au fil des années, ils sont devenus incontournables… pour nos vacances, mais pas seulement : les guides. Spécialisés en gastronomie, en voyage ou encore dans l’observation de la faune sauvage, ces hommes et ces femmes sont de véritables experts. On les choisit, on leur fait confiance, on suit leurs recommandations pour la qualité de leur regard et de leur expérience. Ils testent pour nous, sélectionnent le meilleur, partagent leurs pépites et leurs coups de cœur. Mais quels sont leurs secrets ? Comment parviennent-ils à sortir des sentiers battus, à dénicher des lieux uniques ou à repérer les pièges à éviter ? Pendant plusieurs mois, une équipe de « Grands Reportages » a suivi ces guides, des restaurants français jusqu’aux plaines sauvages de la savane zambienne.

Et à 14h50 : « Les parcs de loisirs :une passion française » (rediffusion)



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La France compte plus de 300 parcs de loisirs. Chaque année, il s’en ouvre de nouveaux. Pendant près d’un an, nous avons suivi trois passionnés qui ont décidé d’ouvrir leur propre établissement. Zoo, parc à thème ou parc de loisirs immersifs, tous ont l’espoir de séduire un large public. Et pour cela, ils n’ont pas hésité à se lancer dans des chantiers hors normes qui leur ont donné bien des sueurs froides…