Plus belle la vie spoiler : qui a volé la statuette ? Réponse, la vérité éclate ! (9 mars 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 9 mars 2026 – La statuette de Saint-Joseph a été volée aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais dans l’épisode du lundi 9 mars 2026, la vérité va enfin éclater et la coupable va être arrêtée !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Jean-Paul face à la vérité, les résumés jusqu’au 20 mars 2026

En effet, grâce au témoignage d’une femme du personnel de cuisine de la vente aux enchères, agressée pour lui voler son uniforme et se faire passer pour elle, Ariane et Eric identifient la voleuse : c’est Natacha, l’amie d’enfance de Gabriel !

Et quand Eric interroge Gabriel, il comprend que Natacha est gravement malade et que c’est son mobile : elle voulait la statue de Saint-Joseph pour son pouvoir de réaliser des miracles et donc la guérir !



Publicité





Plus tard à la résidence, Laura interroge Mirta sur le prétendu pouvoir de la statuette de Saint-Joseph. Très croyante, Mirta croit qu’elle peut vraiment faire des miracles. Elle lui parle alors d’un pèlerinage pour aider les malades qui partait de la Belle de Mai et se finissait au calvaire de Saint-Joseph à Mazargues. Morgane, arrivée pile pour entendre les explications de Mirta, prévient ses collègues après avoir menotté Laura pour qu’elle reste sur place…

Ariane et Morgane débarquent au calvaire avec Eric et Gabriel. Ils découvrent Natacha avec la statue, entrain de prier pour que dieu la sauve. Elle est en pleurs, désespérée. Elle menace de se tuer, Gabriel arrive à l’apaiser et la police l’arrête.

Rendez-vous sur TF1+ pour voir les épisodes de votre série quotidienne en streaming. Deux épisodes en avant-première pour les abonnés premium.