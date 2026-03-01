L’amour est dans le pré : lourdement endettés, Pierre et Frédérique vendent leur exploitation



C’est une annonce qui a bouleversé les fans de « L’amour est dans le pré ». Pierre et Frédérique, couple emblématique de la saison 7, ont révélé être contraints de vendre leur exploitation agricole, lourdement endettée à hauteur de 1,5 million d’euros.











Présents au Salon de l’Agriculture, qui s’achève ce dimanche, les deux agriculteurs ont confié leur situation à Jeremstar. Un témoignage fort et sans détour sur les difficultés traversées ces dernières années.

Un pari risqué et des années d’aléas climatiques

À la tête d’une exploitation d’armagnac transmise depuis cinq générations dans le Gers, Pierre avait fait un choix audacieux il y a quelques années.

« J’ai fait un pari en 2017/2018, j’ai planté 80 hectares de vignes qui étaient magnifiques. Mais de la première récolte en 2021 à 2025 on a eu que des aléas sur notre zone. Grosso modo en cinq ans on a fait trois récoltes« , a-t-il confié.



Gel, intempéries, conditions climatiques défavorables… Les aléas répétés ont fragilisé l’exploitation familiale. Malgré leur détermination et leur travail acharné, l’accumulation des pertes a fini par creuser une dette colossale.

Une décision déchirante

Parents de Gabriel, 12 ans, Pierre et Frédérique ont donc pris une décision radicale : vendre la maison, dans la famille de Pierre depuis près de deux siècles, et l’ensemble de leur exploitation.

« On va vendre notre maison, on va tout vendre […] et même si on doit vivre un an, un an et demi dans un mobile-home, un camping, on le fera, mais on va revenir. »

Des mots forts qui témoignent de leur attachement viscéral à leur métier et à cette terre familiale transmise depuis cinq générations.

Un espoir de rebond

Malgré la tempête financière, le couple garde l’espoir de rebondir. Leur objectif : repartir sur des bases plus saines et revenir un jour à la tête d’une exploitation.

Depuis leur rencontre dans « L’amour est dans le pré », Pierre et Frédérique incarnaient l’une des plus belles réussites de l’émission. Cette nouvelle épreuve marque un tournant dans leur parcours, mais leur détermination semble intacte.

Une chose est sûre : leurs fidèles soutiens seront nombreux à leur adresser messages et encouragements dans cette période particulièrement difficile.