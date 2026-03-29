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66 minutes du 29 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 29 mars 2026, sommaire

🧹 Aspirateurs-laveurs : gadget ou vraie révolution ?

C’est le nouvel incontournable des foyers. L’aspirateur-laveur promet de faire gagner un temps précieux en remplaçant plusieurs appareils à lui seul. Conséquence : le marché explose, avec plus d’une centaine de marques et des tarifs qui varient de moins de 100 à plus de 1 000 euros. Mais derrière ces belles promesses, les différences sont considérables. Entre options parfois gadgets, performances très variables et prix pouvant être multipliés par dix, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Alors, faut-il vraiment se laisser tenter ? Comment faire le bon choix et éviter les mauvaises surprises ?

🔍 Qui arrêtera le saboteur de villages ?

À Peltre et Chesny, en Moselle, un individu agit dans l’ombre depuis près de deux ans. Clous dispersés sur la chaussée, pièges, dégradations… rien ne semble laissé au hasard. Les incidents se succèdent et la tension ne cesse de grimper. Qui s’en prend ainsi aux habitants, et surtout pour quelles raisons ? Ce mystère inquiétant transforme peu à peu le quotidien des riverains en véritable parcours semé d’embûches. À bout de patience, certains habitants se disent désormais prêts à tout pour l’attraper. Mais jusqu’ici, le saboteur réussit toujours à leur échapper.



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🌼 Allergies : toujours plus tôt

Aérer son logement aux heures les moins chargées en pollen, se laver les cheveux le soir, éviter les sorties lors des pics ou encore consulter régulièrement les alertes polliniques… ces gestes deviennent indispensables pour limiter l’exposition. Certains vont même jusqu’à porter un masque ou entamer une désensibilisation pour mieux supporter la durée. Car derrière ces précautions se cache une réalité préoccupante : plus de vingt millions de Français sont concernés. Et avec le réchauffement climatique, les pollens apparaissent de plus en plus tôt, parfois dès le mois de janvier, avec des saisons qui s’allongent de deux à trois semaines.

🏠 Nouveaux squatteurs : ne tombez pas dans le panneau

Ils louent un logement pour quelques jours, récupèrent les clés… puis ne quittent jamais les lieux. En quelques heures, la serrure est changée, des démarches sont engagées et votre bien devient inaccessible. Sans effraction, il est très difficile d’agir rapidement : les procédures peuvent durer des mois, voire des années. Pendant ce temps, les dettes s’accumulent, atteignant parfois des dizaines de milliers d’euros. Face à cette situation, certains propriétaires sont déterminés à pouvoir récupérer leur logement. Certains utilisent des solutions parfaitement légales, tandis que d’autres finissent par porter l’affaire devant les tribunaux.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Le village à la recherche de sa troisième étoile

À Vonnas, dans l’Ain, ce village de 3 000 habitants voit affluer chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ici, l’empreinte d’un homme est partout : celle du chef Georges Blanc.

En l’espace de soixante ans, il a façonné ce territoire pour en faire un véritable empire gastronomique. Sur huit hectares, hôtels de luxe, restaurants, boutiques et plus de 250 salariés composent aujourd’hui ce domaine unique. Mais après plus de quarante ans couronné de trois étoiles Michelin, le choc est immense : l’une d’elles a disparu. Un véritable séisme pour cette maison d’excellence.

Nous avons pu pénétrer dans les coulisses de cet univers hors norme, à un moment où tout se joue. Cuisine repensée, équipes remotivées, lieux modernisés : rien n’est laissé au hasard pour tenter de reconquérir l’étoile perdue. Car à Vonnas, c’est tout un village qui retient son souffle. Et pour Georges Blanc, le défi est de taille : prouver que la légende peut encore s’écrire au présent.

Immersion auprès de celles et ceux qui ont déjà franchi le pas, et de ceux qui s’apprêtent à le faire.