Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul bouleversé, la prochaine victime identifiée ! (16 mars 2026)

Plus belle la vie en avance du 16 mars 2026 – Les choses vont se bousculer lundi dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 16 mars 2026, Jean-Paul va finalement découvrir l’identité de la prochaine victime et on peut dire que c’est un terrible choc !











Au commissariat, Stanislas, Idriss et Jean-Paul tentent toujours de percer l’énigme : « Il est très important pour elle. C’est ici qu’il est né. Il a trois parents« . Ils pensent à Steve qui a trois parents mais il n’est pas né à Marseille… Ils sont perdus.

Pendant ce temps là, Idriss avance sur Kevin Pelot. Il a joué un bateau le 5 mars et ce dernier a été retrouvé au large de Sanremo, en Italie, avec ses papiers à l’intérieur. Tout laisse à penser qu’il est mort noyé. Mais Jean-Paul rappelle qu’il avait déjà simulé sa mort, il pense qu’il a recommencé.



En prison, Darius Kassian a dessiné une carte du quartier du Mistral… Il demande à parler à Boher sinon une femme va mourir ! Au téléphone, Kassian annonce à Jean-Paul qu’il a résolu l’énigme et il lui demande de venir le voir. Sur place, Darius Kassian explique à Jean-Paul que le « ici » dans l’énigme fait référence au quartier du Mistral. Et le « il » serait le cabinet médical, fondé par 3 personnes dont 2 font partie de ses proches. Pour Kassian, c’est Léa la prochaine victime qui risque de mourir ! Boher est bouleversé.

