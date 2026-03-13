Ligue 1 : Marseille / Auxerre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 1er mars 2026 – Marseille / Auxerre en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 26ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce vendredi soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit Auxerre à l’Orange Vélodrome.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille reçoit l’AJ Auxerre à l’Orange Vélodrome en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Marseillais, qui jouent devant leur public, tenteront de confirmer leur bonne dynamique face à une équipe auxerroise actuellement 16e du championnat et en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge.

Au match aller, disputé en novembre à Auxerre, l’OM s’était imposé 1-0 grâce à un but d’Angel Gomes. Les Olympiens partent donc avec un léger ascendant dans cette confrontation, mais restent méfiants : la saison dernière, les Auxerrois s’étaient imposés 3-1 au Vélodrome.



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Marseille / Auxerre – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg, Timber, Kondogbia, Paixão – Greenwood, Aubameyang

🔵 Auxerre (composition officielle) : Léon – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Casimir, Owusu, Danois, Oppegård – Mara, Namaso

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Auxerre ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Auxerre, 26ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.