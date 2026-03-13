Un Si Grand Soleil du 16 mars : Gabin arrêté, Johanna prête à ouvrir les yeux (résumé épisode 1879 en avance)

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Un si grand soleil du 16 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1879 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 16 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Johanna est sortie courir. Elle rentre et retrouve Yann, qui dit qu’il allait partir. Johanna ne lui parle pas, Yann dit être encore désolé pour hier soir. Il était fatigué, Johanna dit que ce n’est pas ça le problème. Elle lui demande s’il veut vraiment adopter, il dit que oui. Johanna n’en est pas certaine, elle lui dit qu’il est ailleurs, il l’évite et il la repousse… Il lui jure que ça n’a rien à voir avec elle et l’adoption. C’est juste très compliqué au travail, c’est un mauvais moment à passer. Quand Yann s’en va, Johanna hésite à appeler Hugo.

Clément est avec Sabine au téléphone, elle lui avoue que la cohabitation avec Caroline s’éternise et ça la pèse. Becker lui dit que ça ne va pas durer maintenant qu’elle a un travail. Sabine en profite pour lui reprocher ses efforts pour l’aider à décrocher un job. Elle finit par reconnaitre que c’est mieux pour Pablo. Clément les invite à dîner un soir, elle accepte. Il propose d’inviter aussi Caroline.



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Caroline retrouve Hugo et Pablo avant de partir pour son premier jour. Pablo lui a préparé un jus mais elle dit qu’elle ne peut rien avaler. Elle est stressée, Hugo lui assure que ça va aller. Elle a peur de ne pas être à la hauteur.

Elise fait le point avec Yann et Becker. Elle est allée à Sète pour interroger les habitants du quartier où Lucie et son amant ont passé leur week-end. Elle n’a rien de plus, les témoignages sont flous. Au sujet d’Ethan, Yann explique que son adn ne matche avec aucun des éléments de la scène de crime. Il est donc innocenté mais il a identifié Gabin comme était l’homme qu’il a vu entrer au cabinet ce soir là. Il dit que ça en fait un suspect crédible. Becker dit de convaincre le psychiatre de Gabin et Yann annonce l’avoir fait venir pour un nouvel interrogatoire.

Bertier présente Caroline à Boris. Elle dit être ravie et Boris lui souhaite la bienvenue. Au lycée, Sabine critique encore Caroline auprès d’Eve. Eve lui dit se regarder le côté positif des choses : qui dit boulot, dit nouvel appart ! Mais Sabine précise qu’elle ne cherche pas, elle passe son temps dans les bouquins de compta… Eve la trouve courageuse et lui conseille de lui parler. Elle dit qu’elle compte faire.

Au commissariat, Elise dit à Yann qu’elle ne pense pas que Gabin ait tué Lucie. Yann pense le contraire mais Elise veut s’occuper de la piste de l’ex-amant. Elle lui demande s’il lui cache quelque chose… Et elle dit avoir vu quelqu’un devant le cabinet de Lucie hier, elle a vu une soulhouette et il s’est enfui quand elle a voulu l’interpeler. Il va demander une surveillance devant le cabinet.

Chez L Cosmétiques, Caroline croule sous le travail. Bertier n’arrête pas de lui demander des choses, elle est débordée. Plus tard, Bertier part en réunion et lui donne des choses à faire. Caroline se sent mal. A la machine à café, elle fait la connaissance d’Enric, qui se présente. Il lui demande si ça se passe bien, elle avoue que c’est intense. Eric dit que Laurent est au taquet mais c’est un chic type. Il demande où elle bossait avant, elle dit avoir arrêté 10 ans pour raisons familiales. Il lui dit que si elle a besoin, qu’elle n’hésite pas.

Yann interroge de nouveau Gabin, qui dit encore qu’il ne l’a pas tuée. Yann s’énerve et dit qu’un témoin affirme l’avoir vu ce soir là. Gabin ne se souvient pas mais dit que c’est possible. Yann insiste. Il croit que Lucie lui a demandé d’aller aux urgences car il était en crise et ils se sont disputés au sujet des carnets… Yann le harcèle, Elise lui demande d’arrêter. Elle demande où il était hier soir vers 22h, il dit qu’il était seul chez lui. Elle demande s’il est allé au cabinet, il assure que non.

Yann et Elise sont avec Cécile. Yann dit que Gabin est revenu sur ses déclarations, il a reconnu s’être disputé avec la victime. Elise parle de son psychiatre, qui a dit qu’il peut avoir des bouffées délirantes mais il n’a pas du tout un profil violent. Yann rappelle qu’il n’était plus sous traitement, il a pu vriller. Et il manque l’un de ses carnets, le dernier. Il pense que ça peut être le mobile de Gabin. Cécile décide de le placer en garde à vue et organe une perquisition à son domicile.

Johanna est avec Hugo, elle est mal à l’aise. Il l’encourage à lui parler, Johanna lui dit qu’elle trouve Yann bizarre et fuyant. Il lui a dit être stressé par le boulot mais Johanna est certaine qu’il lui cache un truc. Hugo dit qu’il ne sait rien de plus, dès qu’il essaie de lui poser une question il l’envoie balader. Johanna s’inquiète qu’il ne lui parle pas à lui non plus. Elle lui demande d’essayer de tâter le terrain, il va voir ce qu’il peut faire.

La police organise la perquisition chez Gabin. En ressortant, il est panique car on a tout retourné chez lui. Elise retrouve Yann avec le carnet manquant de Lucie. Gabin n’a aucune explication, il est placé en garde à vue.

Caroline prend le tram pour rentrer. Elle retrouve ensuite Sabine, Hugo et Pablo. Elle dit que ça s’est très bien passé même si c’était intense, elle est crevée. Hugo dit avoir repéré un appart à louer, Caroline dit que c’est un peu rapide. Sabine l’encourage, Caroline parle de sa période d’essai et ne veut pas se précipiter.

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