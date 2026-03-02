« Mariés au premier regard » : Laury et Antonin vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Alors que le second épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un second mariage était sur le point de se dérouler.


Vous êtes déjà impatient de savoir si Laury et Antonin se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !

« Mariés au premier regard » : Laury et Antonin vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !
Dans l’épisode 3 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Laury et Antonin vont se plaire tout de suite ! A tel point que leurs familles pensent que c’est un coup de foudre. Et sans surprise, ils vont se dire oui et se marier !

Vous assisterez aussi à la suite des préparatifs du mariage de Jenna et Laurent, et vous découvrirez deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.


Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 9 mars pour suivre l’épisode 3 de « Mariés au premier regard » !

