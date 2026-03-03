« Royaumes d’Asie » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (3 mars 2026)



« Royaumes d’Asie » au programme TV du mardi 3 mars 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Royaumes d’Asie », raconté par Virginie Efira.





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Royaumes d’Asie » : présentation

L’Asie n’a pas fini de vous émerveiller. Embarquez pour une aventure exceptionnelle au cœur du continent le plus vaste, le plus contrasté et le plus spectaculaire de la planète.

Porté par des images saisissantes, Royaumes d’Asie magnifie la richesse et la diversité de ce continent aux mille visages, tout en soulevant une interrogation cruciale : alors que les milieux naturels s’effacent peu à peu, jusqu’où la faune pourra-t-elle repousser ses limites pour survivre ?



Des eaux glacées du lac Baïkal aux forêts tropicales luxuriantes, des cimes vertigineuses de l’Himalaya aux récifs coralliens foisonnants, le film met en lumière l’extraordinaire capacité d’adaptation des espèces confrontées à des bouleversements constants.

À chaque étape, des stratégies de survie étonnantes se dévoilent, forgées dans des environnements extrêmes.

Grâce à des séquences inédites, des comportements jamais observés à l’écran apparaissent : une mère phoque creusant des poches d’air sous la glace pour protéger son petit, un loup de l’Himalaya poursuivant des antilopes dans une course effrénée en haute altitude, ou encore un gobie amphibie capable de marcher, bondir et grimper aux arbres pour conquérir sa partenaire.

Car l’Asie ne se résume pas à ses terres sauvages : elle est aussi le continent des mégalopoles. Tigres, éléphants et écureuils volants y développent de nouvelles façons de coexister avec l’être humain, redoublant d’ingéniosité pour s’adapter.

Quatre années de tournage ont permis de révéler un visage méconnu et fascinant de l’Asie sauvage.