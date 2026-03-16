« Mariés au premier regard » : Perrine et Alexandre vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

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Alors que le quatrième épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un quatrième mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Perrine et Alexandre se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







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Dans l’épisode 5 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Perrine et Alexandre vont se plaire au premier regard. Ils se découvrent rapidement des points communs et alors qu’Alexandre est stressé, Perrine le met à l’aise. Et sans surprise, ils se disent oui !

Vous découvrirez ensuite la suite de l’aventure de Laury et Antonin, mais aussi deux soeurs célibataires qui veulent se marier au premier regard : Mélanie et Lucille.



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Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 23 mars pour suivre l’épisode 4 de « Mariés au premier regard » !