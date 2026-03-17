« Marinella » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 2 (17 mars 2026)

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« Marinella », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, mardi 17 mars 2026, sur France 2. Une pièce portée par la puissance et le talent de Victoria Abril. Entre émotion, humour et moments de vérité, ce spectacle captivant plonge au cœur des fragilités et de la force d’une femme inoubliable. Un événement à ne pas manquer, qui permet au grand public de découvrir ou redécouvrir une œuvre largement saluée par la critique.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







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« Marinella » : l’histoire et les interprètes

Peindre par passion, tenter d’en vivre — ou au moins d’y survivre — c’est tout ce que souhaite Claudia. D’autant que son mari subventionne volontiers son art, fasciné par le talent de celle qu’il admire tant. Mais lorsque l’entreprise de sardines Marinella lui propose un chèque conséquent pour utiliser ses peintures, le dilemme devient cornélien : céder à la tentation ou rester fidèle à ses principes d’artiste ? Le spectre de Faust n’est jamais bien loin…

Avec Victoria Abril, Didier Brice, Isabelle de Botton, Christophe Canard, Philippe Touzel, Loïs Vial.



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VIDÉO la bande-annonce